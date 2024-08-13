Москва, 13 августа, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Суд арестовал 30 банковских счетов бывших сотрудников МВД Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, которые обвиняются в получении рекордной взятки, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на правоохранительные органы.

Семен Лиходеев/ТАСС

«Установлено, что фигуранты владели и пользовались деньгами и активами, находящимися на банковских и брокерских счетах, открытых на доверенных лиц», — сообщил представитель правоохранительных органов.

Он отметил, что всего арестовано 30 банковских счетов, в том числе в ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк ВТБ и в Сельскохозяйственном банке.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля суд по ходатайству следователей арестовал принадлежащую экс-сотрудникам МВД недвижимость, в том числе квартиры в ЖК «Алые паруса» и «Нежинский ковчег» в Москве. Помимо этого, по данным СМИ, Соколов является владельцем апартаментов в сверхвысотном небоскрёбе «Бурдж-Халифа» в Дубае.

По версии следствия, сотрудник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Сатюков и его экс-заместитель Соколов занимались вымогательством денег у администратора криптобиржи World Exchange Services (WEX) Алексея Иванова. Они навязали предпринимателю покровительство, после чего он, предположительно, перевёл подозреваемым 2120 биткоинов, что в 2021 году было эквивалентно 4,9 млрд рублей, а на сегодняшний день из-за роста курса оценивается примерно в 10,5 млрд рублей.

8 августа в правоохранительных органах сообщили, что Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов сбежали из России и оставили своих родственников с арестованным имуществом и банковскими счетами.