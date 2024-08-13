Вашингтон, 13 августа, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Конфликт на Украине спровоцировали слова главы Белого дома Джо Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО, заявил кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в интервью бизнесмену Илону Маску.

Alex Brandon/AP/TASS Дональд Трамп

«Байден начал говорить какие-то глупости», — сказал он, комментируя утверждения американского лидера о том, что Украина может стать членом НАТО.

По словам Трампа, Байден сделал такие глупости из-за «низкого уровня IQ», что в итоге привело к конфликту на Украине.

«Шансы на то, что этот (конфликт) начнётся, были нулевыми», — добавил Трамп.

Он также отметил, что во время своего пребывания на посту главы Белого дома поддерживал с президентом России Владимиром Путиным хорошие отношения.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля пресс-служба НАТО опубликовала совместную декларацию участников саммита альянса в Вашингтоне. В ней был тезис о «необратимом пути» вступления Украины в блок. При этом в документе уточнялось, что пока НАТО не готово направить Киеву прямое приглашение, в том числе и из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу среди государств альянса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 июля оценил принятую на саммите НАТО декларацию. Представитель Кремля отметил, что западные противники России не являются сторонниками мира и диалога по Украине, а альянс — это инструмент для конфронтации, а не для мира и безопасности.