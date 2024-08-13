Москва, 13 августа, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Европа скатывается к конфликту с Россией, со стороны которой не исходит угрозы для европейских стран. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Сейчас Европа скатывается к конфликту с Россией, который ничем не вызван, Россия никоим образом не угрожает Европе», — цитирует его Lenta.ru.

Вулин также добавил, что некоммерческие организации Сербии получили задание продвигать тему отправки оружия на Украину. По его мнению, такая кампания направлена на ухудшение отношений Москвы и Белграда и ставит своей целью лишение Москвы партнёра, который «бесконечно уважает Россию».

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией намного быстрее, чем считают на Востоке, в Москве и в Белграде.

17 июля президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО уже готовится к возможным военным действиям с Вооружёнными силами России. Помимо этого, он выступил с утверждением, что победа РФ в конфликте на Украине приблизит потенциальное столкновение Москвы с НАТО.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что у РФ и альянса нет территориальных претензий друг к другу, а полномасштабный конфликт между ними поставит мир на грань третьей мировой войны.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для одной из западных стран, а в ходе спецоперации на Украине Москва защищает свои интересы.