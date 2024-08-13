Вена, 13 августа, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Власти Германии не понимают российское общество, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким образом она прокомментировала согласие Берлина на использование немецкой военной техники в Курской области и в других регионах России.

По её словам, у российского общества в связи с этим возникает справедливая ярость.

«Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство», — сказала Кнайсль.

Россияне хорошо помнят ответственность немцев за Великую Отечественную войну и чувствительны к подобным вещам, заключила экс-глава МИД Австрии.

Как передавало ИА Регнум, с 6 августа ВСУ атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в граничащих с Украиной регионах страны 12 августа заявил, что ВСУ получат достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан заявил, что мир должен проснуться из-за атаки ВСУ на Курскую область, странам следует способствовать урегулированию конфликта.