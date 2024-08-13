Москва, 13 августа, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Силовики провели в квартире дома в Новой Москве обыски по делу о мошенничестве с сухими пайками для российской армии.

Илья Питалев/РИА Новости

По версии следствия, стоимость заключённых с Минобороны контрактов была заведомо завышена, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Вместо говядины в консервы добавляли курицу и свинину. Сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей.

По данным источника «РИА Новости», близкого к следствию, обыски прошли ещё в апреле, но информация не разглашалась. Не все фигуранты были на тот момент задержаны.

Как сообщало ИА Регнум, организованная преступная группа, которая фигурирует в деле о сухпайках для Минобороны, распределила функции между представителями предприятий, занимавшихся производством продукции.

В группу входили гендиректор, акционеры и соучредители «Грязинского пищевого комбината», а также представители «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно». Все эти организации участвовали в обеспечении военных индивидуальными рационами питания.

В июле стало известно о новых уликах и задержании бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова и руководителей компаний, причастных к мошенничеству. Следователи приобщили к материалам расследования содержимое шести банковских ячеек.

Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение Минобороны. Он был отправлен под арест в следственный изолятор №2 («Лефортово»). Его заподозрили в участии в коррупционной схеме (поставки определённого оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге).

По версии следствия, генерал также оказывал покровительство руководству «Грязинского пищевого комбината». По этому делу ещё в апреле задержали троих членов совета директоров этой компании. Речь идёт об Александре Михаленко, Валерии Ковалевиче и Эльвире Смирновой.

В деле также фигурирует АО «Военторг». Организацию подозревают в том, что она могла быть «прослойкой» между Министерством обороны и «Грязинским пищевым комбинатом».