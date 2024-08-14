Свыше 11 тысяч жителей Краснояружского района Белгородской области эвакуировались 12 августа из-за активности украинских боевиков. Около одной тысячи человек находятся в пунктах временного размещения, сообщил 13 августа в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее об эвакуации населения и закрытии въезда на территорию данного района известил краснояружский глава Андрей Миськов. Таким известием ознаменован новый, 901-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обязательную эвакуацию населения объявили также в нескольких районах подконтрольной Киеву части Херсона. По словам сенатора от Херсонской области Игоря Кастюкевича, переселение коснулось жителей Днепровского и Шуменского районов, а также Гидропарка. При этом люди не хотят покидать свои дома.

Из приграничья Курской области, где 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до тысячи человек перешли в наступление, эвакуирована 121 тысяча мирных жителей, доложил накануне президенту Владимиру Путину врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Главной задачей сейчас является вытеснение ВСУ с территории России, подчеркнул глава государства.

Тем временем непосредственно в зоне СВО тульские десантники уничтожили живую силу противника под Соледаром.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3908464" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Тульские десантники уничтожили живую силу противника на соледарском направлении

Огневое поражение противнику нанесено 122-мм неуправляемыми реактивными снарядами, пояснили в Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.