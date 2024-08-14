Более 11 тыс. человек покинули Краснояружский район — 901-й день СВО
Миськов: въезд в Краснояружский район Белгородской области закрыт — 901-й день СВО
Свыше 11 тысяч жителей Краснояружского района Белгородской области эвакуировались 12 августа из-за активности украинских боевиков. Около одной тысячи человек находятся в пунктах временного размещения, сообщил 13 августа в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее об эвакуации населения и закрытии въезда на территорию данного района известил краснояружский глава Андрей Миськов. Таким известием ознаменован новый, 901-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
Обязательную эвакуацию населения объявили также в нескольких районах подконтрольной Киеву части Херсона. По словам сенатора от Херсонской области Игоря Кастюкевича, переселение коснулось жителей Днепровского и Шуменского районов, а также Гидропарка. При этом люди не хотят покидать свои дома.
Из приграничья Курской области, где 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до тысячи человек перешли в наступление, эвакуирована 121 тысяча мирных жителей, доложил накануне президенту Владимиру Путину врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Главной задачей сейчас является вытеснение ВСУ с территории России, подчеркнул глава государства.
Тем временем непосредственно в зоне СВО тульские десантники уничтожили живую силу противника под Соледаром.
Огневое поражение противнику нанесено 122-мм неуправляемыми реактивными снарядами, пояснили в Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.