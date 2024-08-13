Киев, 13 августа, 2024, 07:35 — ИА Регнум. На Украине ранним утром 13 августа воздушную тревогу объявили на всей территории.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 07:20 мск сирены предупредили об опасности с воздуха население Киева. Через три минуты воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 13 августа взрывы прогремели в Николаевской области.

Российские военные при помощи гаубиц Д-30 в приграничных районах Курской области уничтожили около 30 боевиков украинской армии.

С 6 августа ВСУ атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.