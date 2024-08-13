Вашингтон, 13 августа, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Китай способен нарастить объёмы ядерных арсеналов и превзойти США. Об этом в интервью владельцу соцсети X Илону Маску 12 августа заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

WU HONG/EPA/ТАСС

«Россия и США находятся на первом месте, тогда как Китай далеко позади, но они, что неудивительно, развиваются очень стремительно. Всё закончится тем, что Китай догонит, а может, я даже перегонит нас», — допустил Трамп.

В случае развязывания третьей мировой войны, предположил бывший американский лидер, она непременно будет включать использование ядерных вооружений, что спровоцирует невиданные ранее разрушения.

Как сообщало ИА Регнум, наращивание Китаем ядерного потенциала не вызывает опасений у России — между странами установилось продвинутое стратегическое партнёрство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Китай сталкивается с серьёзными вызовами в регионе, власти этой страны принимают решения, которые считают целесообразными. Это суверенное право КНР, добавил представитель Кремля.

Россия, Китай и Иран поддержали соглашение по ядерной сделке, её положения по-прежнему остаются в силе. Заключённая в 2015 году ядерная сделка с Ираном предполагала сворачивание ядерной программы в обмен на поэтапную отмену антииранских санкций. Тогда договорённость заключили Россия, Иран, США, Китай, Великобритания, Франция и Германия. В 2018 году во время президентства Дональда Трампа США вышли из ядерной сделки. Москва, указывая на отказ Запада выполнять свои обязательства и учитывая, что на нём лежит ответственность за ситуацию с ядерным оружием, выступает за возобновление договорённости.