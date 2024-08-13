Подполье сообщило о вспышке неизвестной болезни в Николаеве
В Николаеве произошла вспышка неизвестной болезни, симптомы похожи на отравление
Николаев, Украина, 13 августа, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Вспышку неизвестного заболевания со свойственным химическим запахом фиксируют в городе Николаеве на Украине. В Киеве называют это «новым ковидом», сообщил 13 августа координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, на протяжении более двух недель жители Николаева просыпаются по ночам от неприятного запаха с резью в глазах и носоглотке, полоскание и питьё не помогают.
«Последние дни поздно вечером в квартире стоит неприятный запах с улицы. Запах — будто что-то палят. Не просто запах соломы или мусора — химозный запах. Не знаю, что это может быть», — указал подпольщик в Telegram-канале жалобы одного из местных жителей.
Горожане утверждают, что симптомы вируса напоминают применение боевых отравляющих веществ в малых дозах.
При этом власти всё списывают на новую вспышку ковида. Подпольщик привёл данные местных жителей, что в Николаевской области уже зарегистрировали 12 тыс. подобных случаев.
Как сообщало ИА Регнум, российские военные обнаружили в одном из населённых пунктов ДНР в районе Авдеевки лабораторию ВСУ по производству химического оружия, подтвердил 8 июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он отметил, что производительность найденной установки составляет не менее трёх килограммов в сутки. Для её работы необходим персонал — два-три человека. Летальная ингаляционная доза для этой группы отравляющих веществ очень мала и составляет для человека всего 70–80 мг, подчеркнул начальник войск РХБ. Минобороны получило подтверждение многочисленных фактов применения токсичных химикатов, в том числе синильной кислоты, киевским режимом.
В мае жители села Семёновка в ДНР сообщили, что ВСУ применяли против них боевые отравляющие вещества. Боеприпас с химоружием, по их словам, сбросил на село украинский дрон. После произведённой атаки люди были вынуждены дышать через одеяла, чтобы не задохнуться.