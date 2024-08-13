Николаев, Украина, 13 августа, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Вспышку неизвестного заболевания со свойственным химическим запахом фиксируют в городе Николаеве на Украине. В Киеве называют это «новым ковидом», сообщил 13 августа координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

(сс) Victor Vizu Скорая помощь. Украина

По его словам, на протяжении более двух недель жители Николаева просыпаются по ночам от неприятного запаха с резью в глазах и носоглотке, полоскание и питьё не помогают.

«Последние дни поздно вечером в квартире стоит неприятный запах с улицы. Запах — будто что-то палят. Не просто запах соломы или мусора — химозный запах. Не знаю, что это может быть», — указал подпольщик в Telegram-канале жалобы одного из местных жителей.

Горожане утверждают, что симптомы вируса напоминают применение боевых отравляющих веществ в малых дозах.

При этом власти всё списывают на новую вспышку ковида. Подпольщик привёл данные местных жителей, что в Николаевской области уже зарегистрировали 12 тыс. подобных случаев.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные обнаружили в одном из населённых пунктов ДНР в районе Авдеевки лабораторию ВСУ по производству химического оружия, подтвердил 8 июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он отметил, что производительность найденной установки составляет не менее трёх килограммов в сутки. Для её работы необходим персонал — два-три человека. Летальная ингаляционная доза для этой группы отравляющих веществ очень мала и составляет для человека всего 70–80 мг, подчеркнул начальник войск РХБ. Минобороны получило подтверждение многочисленных фактов применения токсичных химикатов, в том числе синильной кислоты, киевским режимом.

В мае жители села Семёновка в ДНР сообщили, что ВСУ применяли против них боевые отравляющие вещества. Боеприпас с химоружием, по их словам, сбросил на село украинский дрон. После произведённой атаки люди были вынуждены дышать через одеяла, чтобы не задохнуться.