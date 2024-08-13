Москва, 13 августа, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ обвинил россиян Максима Косяченко и Татьяну Туриеву в теракте на железной дороге. Действовали они в интересах Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM ГУР Украины

«Косяченко и Туриева обвиняются в теракте, совершенном группой лиц, повлекший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий», — цитирует ТАСС один из документов уголовного дела.

Также сообщается, что женщина родилась в украинском Днепродзержинске, а после распада СССР получила российский паспорт. До ареста она числилась самозанятой, оказывала услуги в области косметологии, есть муж и маленький ребёнок. Косяченко до ареста работал тренером по одному из видов единоборств.

Как сообщало ИА Регнум, силовики задержали в Курганской области 54-летнего мужчину по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

8 августа Верховный суд Крыма приговорил к 14 годам колонии строгого режима майора юстиции за госизмену. Его признали виновным в передаче иностранной разведке данных для их использования против безопасности России, а также в злоупотреблении служебными полномочиями ради личной выгоды.

5 августа сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области готовившего по заданию украинских спецслужб теракт россиянина. В ходе обыска у подозреваемого изъяли взрывное устройство. В отношении задержанного возбудили два уголовных дела — о госизмене и о теракте.