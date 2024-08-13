Херсон, 13 августа, 2024, 04:33 — ИА Регнум. В нескольких районах подконтрольной Киеву части Херсона объявили обязательную эвакуацию населения. Об этом журналистам сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Объявления соответствующего характера уже несколько дней крутят по радио», — цитирует Кастюкевича «РИА Новости».

Сенатор уточнил, что обязательная эвакуация коснулась жителей Днепровского и Шуменского районов, а также Гидропарка. При этом люди не хотят покидать свои дома, поскольку вряд ли будет ещё хуже с момента прихода ВСУ в Херсон, заключил член Совета Федерации.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа назначенный украинскими властями глава военной администрации части Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении инфраструктурного объекта. Какой именно объект получил повреждение, он не уточнил. Назначенный киевским режимом глава военной администрации Херсона Роман Мрочко со своей стороны заявил о пожаре в окрестностях города.

Серия взрывов 31 июля прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне. Инцидент произошёл в прибрежных зонах.