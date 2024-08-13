В ряде районов подконтрольного ВСУ Херсона сообщили об эвакуации людей
Обязательную эвакуацию объявили в нескольких районах подконтрольного ВСУ Херсона
Херсон, 13 августа, 2024, 04:33 — ИА Регнум. В нескольких районах подконтрольной Киеву части Херсона объявили обязательную эвакуацию населения. Об этом журналистам сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«Объявления соответствующего характера уже несколько дней крутят по радио», — цитирует Кастюкевича «РИА Новости».
Сенатор уточнил, что обязательная эвакуация коснулась жителей Днепровского и Шуменского районов, а также Гидропарка. При этом люди не хотят покидать свои дома, поскольку вряд ли будет ещё хуже с момента прихода ВСУ в Херсон, заключил член Совета Федерации.
Как сообщало ИА Регнум, 10 августа назначенный украинскими властями глава военной администрации части Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении инфраструктурного объекта. Какой именно объект получил повреждение, он не уточнил. Назначенный киевским режимом глава военной администрации Херсона Роман Мрочко со своей стороны заявил о пожаре в окрестностях города.
Серия взрывов 31 июля прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне. Инцидент произошёл в прибрежных зонах.