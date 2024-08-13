Курск, 13 августа, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Режим ракетной опасности ночью 13 августа объявили в Курской области. Об этом жителей предупредил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

В Telegram-канале он призвал население укрыться дома в помещениях со сплошными стенами и без окон. Тем, кто в это время оказался на улице, рекомендовали зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие.

Примерно через 17 минут в Курской области отменили режим ракетной опасности.

Как сообщало ИА Регнум, с 6 августа ВСУ атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева, подчеркнув, что украинские вооружённые формирования ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами. Также российский лидер потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Оценка происходящему в приграничных областях будет дана позднее, добавил Путин.