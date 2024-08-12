В Воронежской области объявили об опасности атаки беспилотников
Жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки БПЛА
Воронеж, 13 августа, 2024, 02:21 — ИА Регнум. На территории Воронежской области ночью 13 августа объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом жителей предупредил губернатор региона Александр Гусев.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал он в Telegram-канале.
Также глава Воронежской области призвал население следить за официальными оповещениями от правительства региона или МЧС.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 12 августа в небе над Воронежской областью российские военные обнаружили и обезвредили несколько украинских дронов. Ранения людей и разрушений инфраструктуры удалось избежать.
В Минобороны России уточнили, что за ночь 12 августа дежурными средствами ПВО было уничтожено 18 БПЛА самолётного типа: 11 — над Курской, пять над Белгородской и два над Воронежской областями.