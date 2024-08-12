Воронеж, 13 августа, 2024, 02:21 — ИА Регнум. На территории Воронежской области ночью 13 августа объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом жителей предупредил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал он в Telegram-канале.

Также глава Воронежской области призвал население следить за официальными оповещениями от правительства региона или МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 12 августа в небе над Воронежской областью российские военные обнаружили и обезвредили несколько украинских дронов. Ранения людей и разрушений инфраструктуры удалось избежать.

В Минобороны России уточнили, что за ночь 12 августа дежурными средствами ПВО было уничтожено 18 БПЛА самолётного типа: 11 — над Курской, пять над Белгородской и два над Воронежской областями.