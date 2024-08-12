* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 13 августа, 2024, 01:53 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы 12 августа в очередной раз продлил срок ареста лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма. Об этом «Ведомостям» сообщила адвокат Виолетта Волкова.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Удальцов

По словам защитника, заседание проходило в закрытом режиме. Удальцову меру пресечения в виде содержания под стражей продлили до 15 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, Росфинмониторинг внёс 9 февраля 2024 года Сергея Удальцова в реестр террористов и экстремистов.

12 января Басманный суд Москвы вынес решение об аресте Удальцова по делу об оправдании терроризма. Удовлетворив ходатайство следствия, суд до 15 февраля взял Удальцова под стражу.

Летом 2014 года Удальцова осудили на четыре с половиной года колонии за организацию в мае 2012 года беспорядков на Болотной площади в Москве и планирование таких же акций в других российских регионах.

Лидер «Левого фронта» освободился из заключения в 2017 году. Его неоднократно задерживали за участие в несанкционированных акциях, последний раз — в декабре 2023 года.

Удальцов в ходе заседания Басманного суда Москвы 12 января отказался признавать вину в оправдании терроризма в интернете.