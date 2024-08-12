Москва, 13 августа, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Мировое сообщество должно отреагировать на включение немецким бундесвером бывших нацистов в список времён гитлеровской Германии в число тех, кто должен служить примером военного превосходства. Об этом 12 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД России Мария Захарова

Дипломат в Telegram-канале упомянула об уточняющей директиве от 12 июля начальника управления готовности и обеспечения вооружённых сил минобороны Германии генерал-лейтенанта Кая Роршнайдера, в которой приводится список нацистских солдат и офицеров, готовых стать «примером военного превосходства».

В качестве примера Захарова указала бригадного генерала Хайнца Карста, контр-адмирала Эриха Топпа и полковника Эриха Хартманна, который участвовал в Курской битве и сбил более 70 советских самолётов. Все они 80 лет считались во всём мире военными преступниками, подчеркнула она.

Теперь по распоряжению бундесвера, по словам Захаровой, они возвращаются в свои дома ужасов и превращают чужие — в пепелища.

«Вернулись на Украину обманом. Возвращаются в Молдову хитростью. Пытаются вернуться в Россию силой. Бывшие нацисты вновь стали «героями» Германии. Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась!» — призвала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны ФРГ добавило в список, посвящённый воинской традиции Германии, офицеров вермахта, которые состояли в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и военизированном крыле СС.

Двое родственников вице-канцлера, министра экономики Германии Роберта Хабека служили офицерами в гитлеровской Германии. Так, по данным немецкого журнала Bunte, дед Хабека был оберштурмфюрером СА (штурмовых отрядов), а прадед — офицером СС из близкого окружения министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса.

Запад на протяжении долгого времени использует нацизм и нацистов в борьбе против России и не откажется от этого подхода, считает военно-политический эксперт Борис Рожин. Он напомнил, что западные спецслужбы, следуя за нацистской Германией, активно поддерживали украинские националистические движения в борьбе с СССР. С 1991 года они продолжили борьбу уже против России. В 2014 году ударной силой госпереворота на Украине стали именно ультраправые группировки и движения, страна перешла к откровенно русофобской политике. В Киеве открыто проходили марши под флагами УПА (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и дивизии СС «Галичина». Имеются множественные факты, что нацисты пытали и убивали жителей Донбасса. Россия победит киевский режим, но потребуются годы системной работы для наказания беглых нацистов, заключил Рожин.