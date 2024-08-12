Москва, 13 августа, 2024, 01:10 — ИА Регнум. В Москве 12 августа на 82-м году скончался бывший первый секретарь Центрального комитета (ЦК) ВЛКСМ, советский и российский государственный и общественный деятель Виктор Мишин. Он был «первым» с 1982 по 1986 годы.

City-yaroslavl.ru Значок ВЛКСМ

Мишин, как комсомольский и молодёжный лидер, был причастен ко всем крупным событиям в СССР. Имел большой опыт работы в разных структурах, в ВЦСПС, в управделами ЦК КПСС, в банковской системе.

Был депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР от Тюменской области, был членом Общественной палаты РФ.

«Виктор Мишин был на политическом Олимпе СССР, когда творилась история, которую мы всё чаще называем «геополитической катастрофой СССР», — написала «Российская газета».

По мнению профессора, заведующего кафедрой ЮНЕСКО Института госслужбы РАНХиГС Владимира Егорова, Мишин сочетал в себе качества, которые в других людях редко встретишь — он был жёсткий в работе, но одновременно по-человечески добрый.

О смерти Виктора Мишина сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«На 82-м году жизни ушёл из жизни Виктор Максимович Мишин. Давайте поклонимся его светлой памяти», — сказал Зюганов.