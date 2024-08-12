Донецк, 13 августа, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль «КамАЗ» вечером 12 августа наехал на колонну велосипедистов — воспитанников спортивной школы, которые тренировались на загородной кольцевой автодороге под Донецком. Есть пострадавшие несовершеннолетние спортсмены. СУ СК по ДНР по факту ДТП возбудил уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Olgierd Rudak Сбитый велосипед

По уточнённой информации и. о. министра молодёжи, спорта и туризма республики Юрия Мартынова, в результате наезда грузовика пострадали восемь детей, пятерых после осмотра врачи отпустили домой, подросток с черепно-мозговой травмой находится в больнице Калинина.

Два ребёнка в тяжелом состоянии: девочка с множественными переломами и повреждениями внутренних органов отравлена в Республиканскую травматологию, также в тяжёлом состоянии в больнице Калинина находится девочка с переломами рёбер, таза и ключицы.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года грузовик врезался в велосипедисток Школы олимпийского резерва, которые двигались в колонне по трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Погибли двое детей, ещё девять человек получили травмы.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сбил на собственном автомобиле велосипедиста. Его экстренно доставили в больницу. Он получил ушиб лица и травму головы.

Велосипедист погиб под колёсами автомобиля в Санкт-Петербурге, врезавшись в открытую дверь припаркованной иномарки. От удара о дверь велосипедиста отбросило на проезжую часть прямо под колёса автомобиля Volvo. В результате велосипедист получил тяжёлые травмы и скончался в больнице.