Лондон, 13 августа, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent впервые с 26 июля превысила 82 доллара. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE от 12 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 21:23 мск, цена нефти Brent составляла 82,06 доллара за баррель (+3,01%). Затем рост замедлился и стоимость фьючерса достигла к 21:38 мск 81,92 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре также вырос до 79,08 доллара за баррель (+2,73%).

Как сообщало ИА Регнум, мировой спрос на нефть продолжит расти, отмечал 8 июня глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Он озвучил прогноз ОПЕК+, согласно которому первичный спрос на нефть вырастет почти на 20%, до 116 млн баррелей в сутки к 2045 году. Нефть продолжит занимать около 30% в мировом энергобалансе, резюмировал Сечин.

Президент России Владимир Путин 23 июля на встрече с председателем Счётной палаты Борисом Ковальчуком заявил, что в бюджете растёт доля нефтегазовых доходов.