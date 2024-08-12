Льгов, Курская область, 12 августа, 2024, 22:57 — ИА Регнум. В приграничном городе Льгов Курской области сохраняется сложная, напряжённая, но стабильная ситуация. Об этом 12 августа сообщил мэр Алексей Клемешов в эфире «Соловьёв Live».

Владимир Гердо/ТАСС

«Все коммунальные службы работают, магазины и аптеки работают в достаточном количестве, все на местах», — добавил глава города.

Как сообщало ИА Регнум, миру следует проснуться из-за атаки ВСУ на Курскую область, странам нужно способствовать урегулированию конфликта, призвал 12 августа советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан. Он напомнил, что Венгрия всегда выступала за урегулирование конфликта за столом переговоров, а не на поле боя.

Подразделения украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Вооружённые силы России остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. В ходе боёв на этом направлении ВСУ потеряли по состоянию на 12 августа до 1610 военных, 32 танка, 23 бронетранспортёра, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии, уточнили в Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева, подчеркнув, что украинские вооружённые формирования ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.

В ходе совещания 12 августа российский лидер потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны.