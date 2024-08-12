Киев, 12 августа, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Киев добивается от Парижа разрешения на удары французским оружием по России. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров

В соцсети Х глава украинского ведомства уточнил, что у него состоялся разговор с министром Вооружённых сил Франции Себастьяном Лекорню.

«Я настаивал на необходимости отмены запретов на нанесение ударов по военным целям на территории России», — написал Умеров.

Также, по его словам, стороны обсудили другие события на фронте.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ слишком вольно трактуют ограничения НАТО на использование поставляемого Киеву западного оружия, отмечала 9 августа швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Украина уже в течение нескольких месяцев ведёт спор с партнёрами по поводу области применения иностранного оружия, указали в статье. При этом у киевского режима якобы имеется право атаковать объекты на территории России «в соответствии с международным гуманитарным правом», написали авторы. Согласно материалу, после нападения украинских формирований на Курскую область вопрос о радиусе применения ВСУ западного оружия снова возник и стал предметом дискуссий.

Силы украинской армии с 6 августа атакуют Курскую область. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа превысили 1600 человек.

Ситуация в Курской области показывает причину отказа киевского режима от мирных предложений Москвы и посредников, заявил 12 августа президент России Владимир Путин. По его словам, таким образом Украина при помощи своих западных хозяев выполняет их волю и стремится к улучшению своих позиций на будущих мирных переговорах. О чём вообще разговаривать с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики, недоумевал глава государства.