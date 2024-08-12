Москва, 12 августа, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Сообщения о сдаче в плен бойцов спецназа «Ахмат» в Курской области является вбросами со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своём Telegram-канале.

Oleg Spiridonov/Global Look Press

«Противник делает очень много вбросов о сдающихся в плен бойцах спецназа «Ахмат», про бойцов «Аида», много всего. Но самое интересное, что ни один боец в плен не сдавался. Ребята бьются как львы», — сказал он.

Также Алаудинов проинформировал, что Вооружённые силы России за сутки уничтожили на курском направлении рекордное количество военных ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. С начала боёв на этом направлении противник потерял, по данным на 12 августа, до 1610 военных, 32 танка, 23 бронетранспортёра.

Врио главы региона Алексей Смирнов сообщил, что в результате нападения ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, ранены — 121, в том числе 10 детей. Врио губернатора рассказал, что власти Курской области не знают о судьбе порядка 2 тыс. человек, которые могут быть в 28 населённых пунктах, временно находящихся под контролем ВСУ. Смирнов добавил, что эвакуации подлежат 180 тыс. жителей приграничных районов региона.

В ходе совещания 12 августа президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Оценка происходящему в приграничных областях будет дана позднее, отметил Путин.