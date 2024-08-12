Берлин, 12 августа, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Минобороны ФРГ добавило в список, посвящённый воинской традиции Германии, офицеров вермахта, которые состояли в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и военизированном крыле СС, сообщил 12 августа официальный представитель ведомства Арне Коллац, слова которого передаёт Reuters.

Вермахт. Торжественное построение

По его словам, теперь в ФРГ наравне с участниками сопротивления нацистскому режиму будут чтить память некоторых членов вермахта, которые после падения Третьего рейха помогали создать новую армию Германии и открыто дистанцировались от своего прошлого.

«Здесь мне важно подчеркнуть, что в указе о традициях речь идет не о военных достижениях. Тем не менее если вы хотите создать новую армию, то определённое мастерство в рамках лидерского поведения также играет роль», — заявил Коллац.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что двое родственников вице-канцлера, министра экономики Германии Роберта Хабека служили офицерами в гитлеровской Германии. Так, по данным немецкого журнала Bunte, дед Хабека был оберштурмфюрером СА (штурмовых отрядов), а прадед — офицером СС из близкого окружения министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса.

В феврале немецкие СМИ сообщили, что дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, о котором она часто рассказывает на различных мемориальных мероприятиях, был нацистом и служил в вермахте. Во время Второй мировой войны дед Бербок находился в звании офицера вермахта, служил инженером в области противовоздушной обороны и активно поддерживал нацистский режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом «За военные заслуги» с мечами.

Министерство иностранных дел Германии попыталось оправдать Бербок, заявив, что глава ведомства якобы не знала про нацистские взгляды своего предка.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Германия поддерживает неонацистский киевский режим потому, что у власти в Берлине находятся потомки нацистов. В частности, глава МИД Германии Бербок на протяжении длительного времени «забывала» сообщить, что её дедушка не только воевал против СССР в составе вермахта, но и был ярым сторонником национал-социализма, напомнила дипломат.