Саров, Нижегородская область, 12 августа, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, так называемый «Царь-лазер», выйдет на полную мощность примерно через пять лет, заявил 12 августа директор ядерного центра в Сарове Валентин Костюков.

vniief.ru

Установка помогает проводить эксперименты по управляемому инерциальному термоядерному синтезу и исследовать свойства вещества в экстремальных состояниях. Она нужна в том числе для изучения возможности создания новых источников энергии и понимания процессов, происходящих в звёздах, передаёт «Прайм».

«Среди гипотетических задач — такая экзотическая проблема: каким образом ликвидировать астероиды», — отметил Костюков.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года в ходе посещения Сарова президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать темпы развития ядерного центра. Глава государства также поблагодарил сотрудников центра за вклад в развитие науки и укрепление обороны страны, её ядерного щита и экономики.

В ходе той же поездки во время встречи с молодыми учёными Российского федерального ядерного центра Путин также поинтересовался, где искать тёмную материю и что с ней делать. Собеседники президента предложили искать её «здесь», отметив, что тёмной материи — больше, чем видимой.