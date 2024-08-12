Энергодар, Запорожская область, 12 августа, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Радиационный фон в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС, после атаки ВСУ на станцию находится в норме, заявил 12 августа ИА Регнум замруководителя Межрегионального управления №145 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Алексей Сёмин.

Александр Полегенько/ТАСС

«На данный момент радиационный фон в городе Энергодар в норме. Специальный прибор показывает 0,03 мкЗв/ч при норме в 0,13 мкЗв/ч. То есть это естественный фон», — информировал он.

Сёмин уточнил, что замеры проводятся в 33 точках в Энергодаре и рядом с Запорожской АЭС. Превышение радиационного фона не было зафиксировано ни в одной из этих точек.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук также подтвердил, что радиационный фон на атомной электростанции находится в норме. По его словам, специалисты ЗАЭС отправились на обследование горевшей градирни (охладительной башни) для определения влияния пожара на строительные и несущие конструкции, чтобы определить дальнейшую судьбу объекта.

Как передаёт корреспондент ИА Регнум, никакой «эвакуации» из Энергодара, слухи о которой распространяет Украина, не ведётся, город живёт обычной жизнью: работают магазины, аптеки, детские сады.

Как сообщалось ранее, вечером 11 августа Энергодар подвергся атаке ВСУ. Вспыхнул пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина позднее уточнила, что ЧП не сказалось на работе АЭС.

На следующий день эксперты МАГАТЭ получили информацию об атаке беспилотника на одну из градирен АЭС. Кроме того, сотрудники агентства стали свидетелями появления густого тёмного дыма, который после многочисленных взрывов шёл из северного района ЗАЭС.

Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявлял, что удары украинских военных по городу— спутнику ЗАЭС стали иметь системный характер. Президент России Владимир Путин ранее назвал большой ошибкой игнорирование западными странами ударов ВСУ по ЗАЭС.