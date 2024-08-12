Белгород, 12 августа, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Обвиняемый в получении крупной взятки бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев во время выступления в суде 12 августа признал свою вину и заявил, что подписал контракт с Минобороны для отправки в зону СВО, передаёт «Бел. Ру».

Антон Вергун/РИА Новости Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев

«Я признаю вину, и понимаю, что заслуживаю наказания, и не боюсь понести за это ответственность. Как и, собственно, не боюсь отдать жизнь за свою страну и своих близких», — сказал он.

Полежаев заявил, что подписал контракт с Министерством обороны. Он выразил мнение, что этот факт станет существенным для вынесения решения судом.

«Не имеет значения, какое наказание мне придётся отбывать в виде лишения свободы, поскольку я готов пожертвовать не только свободой, но и собственной жизнью», — добавил бывший замгубернатора.

Как передавало ИА Регнум, ранее Октябрьский районный суд Белгорода назначил Полежаеву наказание в виде пяти лет лишения свободы, штрафа в 36 млн рублей и лишения права занимать госдолжности на восемь лет.

По версии обвинения, Полежаев получил от руководителя ООО «СК «Инвестпромэлит» Александра Вивтюка автомобили Range Rover Defender за 8 млн рублей и Porsche Panamera за 9 млн рублей. Взамен он должен был помогать указанным компаниям. Позднее сам Вивтюк написал заявление на бывшего вице-губернатора. 21 июля 2023 года Полежаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

4 июля 2023 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об увольнении Полежаева. Причиной стало систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, отметил губернатор.