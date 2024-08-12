Сеул, 12 августа, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Международный аэропорт Инчхон в Сеуле задействует собаку-ищейку по кличке Чеко для проверки южнокорейских спортсменов и болельщиков, которые возвращаются с Олимпийских игр в Париже, на наличие постельных клопов, сообщило агентство Reuters.

Elena Mayorova/Global Look Press

«Чекo способна проверить стандартный гостиничный номер менее чем за две минуты», — приводит агентство слова представителя компании по борьбе с вредителями Ким Мин Су.

Отмечается, что компания сотрудничает с министерствами безопасности и транспорта Южной Кореи, а также с агентством по контролю и профилактике заболеваний, проводя проверки в аэропорту Инчхон.

Вместе с этим уточняется, что Чеко будет проверять любых спортсменов, болельщиков и официальных лиц в период до 8 сентября. Всего Южная Корея отправила на Олимпиаду в Париже 144 спортсмена.

Как передавало ИА Регнум, активное распространение постельных клопов наблюдается во Франции с прошлого года. Так, в октябре прошлого года министерство образования Франции приняло решение о закрытии пяти школ из-за нашествия клопов. Тогда из-за нашествия кровососущих насекомых были закрыты пять школ в Марселе, а также в коммунах Воклюз, Рона, Вогезы и Сона и Луара, где обучаются в совокупности около 1,5 тысячи школьников.

При этом уточнялось, что клопы были обнаружены и в других образовательных учреждениях. Вредителей обнаруживают не только в домах, но и в библиотеках, больницах, кинотеатрах, а также в общественном транспорте.

Позже разведывательные службы Франции обвинили российские СМИ в том, что они якобы способствовали «психозу» граждан республики из-за нашествия клопов. Кроме того, французские власти на фоне роста количества сообщений о появлении клопов в общественном транспорте, кинотеатрах и отелях, которые вызвали, по сообщениям СМИ, «психоз» у граждан, провели «межминистерское совещание».