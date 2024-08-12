Якутск, 12 августа, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») благодаря реализации программы повышения производственной эффективности смогла сэкономить за один год порядка 2,3 млрд рублей.

Glavarb.ru «Роснефть»

Так, в 2023 году на предприятии внедрили более 20 новаторских решений. Один из самых эффективных проектов в бурении связан с заменой роторных управляемых систем на винтовой забойный двигатель и осциллятор при бурении. Внедрение этой технологии на 50% экономит время строительство скважин по сравнению с использованием роторных управляемых систем. Экономический эффект от внедрения данной технологии до 2026 года составит 799 миллионов рублей.

Всего в течение пяти лет участия в программе повышения производственной эффективности предприятие «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» внедрило в производство порядка 80 проектов. Общий экономический эффект от внедрения решений достиг 5 млрд рублей.

Кроме того, на предприятии реализуется несколько проектов в рамках рационализаторской деятельности. В 2023 году специалистами предприятия подано 180 рационализаторских предложений. Большинство из них направлены на улучшение условий промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. В рамках проекта были переработаны инструкции по охране труда, изготовлено и размещено на объектах большое количество наглядной агитации, сняты мотивационные и обучающие видеоролики.

Повышение производственной эффективности — важный пункт в «Стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Реализация предполагает масштабную работу, чтобы сократить эксплуатационнык затраты, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений.