Москва, 12 августа, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Бывшего президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентина Писеева похоронят на Преображенском кладбище в Москве, сообщила 12 августа его вдова Алла Шеховцова.

Александр Поляков/РИА Новости Валентин Писеев

«Хоронить будут на Преображенском кладбище», — сказала она «РИА Новости».

На сайте ФФККР, в свою очередь, сообщается, что отпевание Писеева и гражданская панихида будут проходить в Прощальном зале ЦКБ 1 Управления делами президента РФ 14 августа с 11:00 до 13:00.

Как передавало ИА Регнум, о смерти Валентина Писеева стало известно 12 августа. Он ушёл из жизни на 83-м году жизни после продолжительной болезни, уточнил глава ФФККР Александр Коган.

Писеев занимал должность главы Федерации фигурного катания с 1989 по 2010 год, после чего занимал пост гендиректора ФФККР до 2014 года. В 2014 году он стал почётным президентом ФФККР.