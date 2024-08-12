Лозанна, Швейцария, 12 августа, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Дисциплинарно-этическая комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировала на пять лет латвийца Андрея Стребкова за домогательства к женщинам, сообщила 12 августа пресс-служба FIDE на своём сайте.

Кадр из видео Андрей Стребков

Разбирательство началось в мае 2024 года, в рамках которого были изучены независимые друг от друга журналистское и полицейское расследования. Согласно этим данным, Стребков на протяжении десяти лет преследовал десятки шахматисток, в том числе несовершеннолетних, отправляя им письма с материалами непристойного и порнографического содержания, а также использованные презервативы.

«FIDE не потерпит никаких форм притеснений или оскорблений в шахматном сообществе, особенно в случаях, когда речь идёт о несовершеннолетних», — приводятся на сайте слова президента FIDE Аркадия Дворковича.

По решению организации Стребкову запрещено участие в любых рейтинговых турнирах ФИДЕ в качестве игрока и физическое присутствие на них в течение пяти лет.

Латвийский шахматист, в свою очередь, заявил, что только один случай в 2021 году может быть предметом жалобы на него, а остальные письма не имеют никакого отношения к шахматам.

Как передавало ИА Регнум, комиссия FIDE по этике в июне отстранила Федерацию шахмат России (ФШР) на два года, обвинив её, а также Аркадия Дворковича в нарушении этического и дисциплинарного кодекса федерации. Жалобу в комиссию подали тренер шахматиста Магнуса Карлсена Петер Хейне Нильсен, Федерация шахмат Украины и украинский шахматист Андрей Баришполец. Они обвинили Дворковича в связи с организациями, которые находятся под санкциями.

Также FIDE отметила, что ФШР проводила турниры в Крыму и новых регионах России, заявив о «нарушении» принципа политического нейтралитета.