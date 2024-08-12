Москва, 12 августа, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Общественная палата (ОП) РФ подписала соглашения с политическими партиями о сотрудничестве и взаимодействии в рамках наблюдения на выборах в Единый день голосования 8 сентября, сообщается 12 августа на сайте Независимого общественного мониторинга.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

В частности, соглашение было подписано представителями четырёх парламентских партий — «Единой России», партий ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди». К нему также присоединились партии «Родина», «Гражданская платформа», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Зелёные», «Коммунисты России», «За справедливость», «Гражданская сила», «Зеленая альтернатива», Российский общенародный союз, Партия прямой демократии, Партия прогресса, Демократическая партия России, Российская партия свободы и справедливости, а также Казачья партия Российской Федерации.

На открытии мероприятия секретарь ОП РФ Лидия Михеева напомнила, что Общественная палата традиционно осуществляет общественный контроль за выборами разного уровня.

«На протяжении многих лет мы делаем это на основании федерального закона, который требует от нас организации независимого, непредвзятого наблюдения, вне всевозможных пристрастий к тем или иным политическим партиям, поэтому наша сегодняшняя встреча как раз посвящена тому, как организовать такое наблюдение», — сказала она.

По словам Михеевой, общественникам и представителям политических партий необходимо «вместе обеспечить законность всех процедур, неуклонное соблюдение законодательства и избирательных прав граждан во время проведения выборов.

Сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель одноимённой Рабочей группы Максим Григорьев сообщил, что сам Координационный совет во многом создан при помощи политических партий и по их инициативе. Он отметил, что в ОП РФ обучают как общественных наблюдателей, так и наблюдателей от партий.

«Прозрачность, законность избирательного процесса — это важно, в том числе и для политических партий, естественно, кроме самой честной конкуренции главное для вас и доверие общества, то есть не только сам результат выборов, но и то, как получен этот результат», — сказал он.

Во время подписания соглашения партиям была представлена новая методика оценки эффективности национальных избирательных систем, которая поможет учёным объективно оценить способность разных избирательных систем гарантировать свободное волеизъявление своим гражданам. Методику разработали учёные Центра политических исследований Финансового университета.

Как отметил политолог, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимир Шаповалов, одним из ключевых показателей эффективности является наличие у государства наблюдения на выборах. Подписание соглашения между представителями политических партий и ОП укрепляет и расширяет инструментарий и возможности общественного контроля, подчеркнул учёный.

По его словам, во многих странах, прежде всего западных, существует негативная тенденция падения доверия избирателей к выборным процедурам. Так, в Южной Корее только 51% опрошенных по итогам последних выборов посчитал выборы честными, в Румынии — 30%, а в США — 47% избирателей.

Западный подход к избирательному процессу раскритиковал и ещё один автор методики, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Владимир Лукушин.

«Мы видим, что в ряде западных государств, которые провозгласили себя когда-то светочами демократии, на практике доминируют довольно архаичные правовые нормы, слаборазвитые механизмы организации выборов, и, что немаловажно — институтов наблюдение и контроля за голосованием. Состояние наблюдения и контроля за выборами является важным, если не ключевым маркером эффективности всех избирательных систем», — подчеркнул он.

По оценке Лукушина, в России на фоне отдельных западных стран позитивно выделяются результаты многолетней работы по налаживанию взаимодействия политических партий и общественников, а также институционализации системы общественного наблюдения и контроля, которая является одной из наиболее массовых в мире.

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов напомнил, что 8 сентября выборы пройдут в 83 субъектах Федерации, будут избраны более 34 тыс. человек. Соглашение будет способствовать тому, чтобы достигнутый на выборах результат соответствовал законам РФ, указал он.

В свою очередь представитель российской партии «Зелёные» Александра Кудзагова подчеркнула, что ДЭГ — это не только более экологически ответственная форма волеизъявления граждан, но и форма более демократичная, потому что большее количество групп населения получает возможность принять участие в выборах.

Владимир Ворожцов из Партии пенсионеров напомнил о таких ситуациях противоправного поведения на избирательных участках во время президентских выборов марта 2024 года, как порча бюллетеней зелёнкой, и предположил, что подобные провокации могут повториться. По его мнению, нужна подготовка наблюдателей к возможным чрезвычайным ситуациям в ходе проведения выборов и определение порядка их реагирования на них.

Председатель президиума политсовета партии «Родина» Валерий Шинкаренко в свою очередь отметил, что традиция подписания подобных соглашений является уникальной практикой.

«Пора нам уже задавать тон в создании демократии — не просто перенимать западный опыт, а возглавлять демократическое мировое сообщество и продолжать такие уникальные практики. Два года были сомнения в обществе, стоит ли в условиях СВО проводить выборы или стоит повременить, но жизнь показала, что правильным решением было сохранить выборы, и мы должны обеспечить прозрачность и чистоту этих выборов, чтобы ни у кого не было сомнений, что власть в РФ легитимна на всех уровнях», — полагает он.

В свою очередь, представитель Партии прямой демократии Антон Палюлин указал, что современное гражданское общество ставит перед собой более высокие планки, чем раньше.

«Современный гражданин должен пройти через опыт наблюдателя, что делает его полноценным членом гражданского общества. Этот человек начинает понимать, как устроены выборы и как устроена избирательная система», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 15 мая сообщала, что в единый день голосования пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и референдумов в 83 регионах страны. По итогам выборов заместят более 35 тыс. мандатов, в голосовании смогут принять участие свыше 55 млн избирателей.

В рамках ЕДГ пройдут в том числе выборы депутата Госдумы, 20 глав регионов, 13 депутатов региональных законодательных органов, двух глав областных центров, а также 21 депутата представительных органов областных центров.