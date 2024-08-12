Лондон, 12 августа, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) при атаке на Курскую область несут серьёзные потери, пишет газета Financial Times.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

«Украинцы несут потери. Многие (украинские — Прим. ред.) машины скорой помощи и бронированные машины для медицинской эвакуации направлялись к линии фронта и от неё», — говорится в материале публикации.

Журналист издания подтвердил, что многие украинские военные были уничтожены ударами ФАБ-500. Место поражения войск ВСУ при этом не раскрывается.

По данным Минобороны России, общие потери противника на 12 августа за всё время боевых действий на курском направлении составили до 1610 военных, 32 танка, 23 бронетранспортёра.

За сутки потери украинской армии составили до 260 военнослужащих и 31 единица бронетехники, в том числе три танка, восемь боевых машин пехоты, 20 боевых бронированных машин, а также 27 автомобилей, три 122 мм гаубицы Д-30.

Также российские войска пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районе посёлка Каучук в Курской области. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории.

Взятый в плен в курской области украинский военный рассказал, что ВСУ планировали дойти до Курска и Белгорода. Подготовка велась с 28 июля. По его словам, украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей Курской области за оказание сопротивления.