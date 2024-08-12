Москва, 12 августа, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Движение «Другая Украина» обратилось к руководству ООН с требованием не регистрировать международные договоры, подписанные главой киевского режима Владимиром Зеленским после утраты им легитимности как президента Украины, а также способствовать восстановлению конституционного порядка на Украине, заявил 12 августа председатель совета движения Виктор Медведчук.

Christoph Soeder/Global Look Press Владимир Зеленский

Письма были направлены генсеку ООН Антониу Гутерришу, верховному комиссару по правам человека Фолькеру Тюрку и председателю Генассамблеи Деннису Фрэнсису. В документе заявлено о нарушении конституционного правопорядка на Украине, попрании прав и свобод человека и иных нарушениях, сказано в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения.

«Преступный режим Зеленского фактически осуществляет геноцид украинского народа, попирая права и свободы граждан, тем самым уничтожая украинскую государственность и суверенитет. В результате преступной политики Зеленского половина населения покинула Украину, экономика страны разрушена, мужчин как зверей вылавливают для отправки на военную бойню», — отметил Медведчук.

«Другая Украина» призвала ООН провести расширенное заседание Постоянного совета и рассмотреть факты узурпации Зеленским власти, дискриминации граждан Украины по языковому, религиозному и иным признакам, проявлений агрессивного национализма, нацистских методов устрашения населения и оппозиции.

Также движение призвало секретариат ООН не признавать международные договоры, подписанные от имени Украины после 21 мая 2024 года, когда Зеленский утратил легитимность в качестве президента Украины.

«Преступный режим Зеленского должен получить объективную оценку Организации Объединенных Наций как угрожающий миру и провоцирующий полномасштабную третью мировую войну», — сказано в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, выборы на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая, но даты выборов так и не назначили, объяснив это военным положением на территории страны.

14 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что легитимность Зеленского невозможно восстановить в связи с истечением срока полномочий. Также глава российского государства назвал отмену выборов на Украине спектаклем. Путин отметил, что нахождение Зеленского на посту главы киевского режима является узурпацией власти.