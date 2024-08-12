Курск, 12 августа, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Пастор цыганской церкви в Курской области Андрей Бескоровайный опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ и у военкоров, о том, что местные цыгане якобы грабят оставленные жителями дома во Льгове. По словам священника, цыгане сами покинули свои дома в этом районе и так же, как и местные, боятся, что их ограбят «наркоманы, пьяницы или украинцы». Также Бескоровайный заявил, что цыгане в Курской области — это уже давно не «шаблонные» персонажи, умеющие только воровать и гадать.

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9 августа военкор Изабелла Либерман сообщила, что в Льгове Курской области мародёрствует цыганская мафия и грабит дома местных жителей, уехавших из-за обстрелов ВСУ. Журналистка отметила, что пока доказательств этих фактов нет, и она просто пересказывает слова местных.

«Встретили нас местные жители с палками. Попросили предъявить документы. Мы предъявили, всё хорошо. Но оставшиеся люди вынуждены охранять свои дома от мародёров. Говорят, что это какая-то цыганская мафия», — сообщает военкор.

Пастор церкви Евангельских христиан-баптистов в Курске Андрей Бескоровайный заявил ИА Регнум, что большинство цыган сами уже давно уехали и оставили свои дома после начала обстрелов и вторжения ВСУ.

«Вот всегда виноваты цыгане. Поверьте, я сейчас сам в Курске, большая часть цыган сами побросали свои дома и уехали, а те, кто не уехал, не гадают и не воруют. Я понимаю, что есть такой образ устоявшийся. Но в Курской области большинство цыган ходят в церковь, а Господь говорит не красть. Конечно, остались ещё плохие цыгане, но их не так много. Но плохих наций нет, есть плохие люди в каждой нации. В России цыгане массово пошли в церковь и побросали все свои гадания», — заверил пастор Бескоровайный.

Бескоровайный рассказал, что за последние годы много цыган повернулись к богу, а в религии «воровать» — тяжкий грех. Пастор рассказал, что были случаи, когда цыганская семья начинала вести себя плохо в деревне, так её свои же выселяли. Бескоровайный предположил, что мародёрствуют скорее всего упавшие «на социальное дно» люди.

«Грабят те, кто работать не хочет. Наркоманы всякие, алкаши или украинцы», — подытожил пастор.

Сам Андрей из Донбасса. Он прожил там более 30 лет, потом переехал в Курскую область и стал заниматься просветительской деятельностью. Пастор Андрей Бескоровайный из деревни Брежнево Курского района — единственный в Черноземье цыган-проповедник.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. С начала боёв на этом направлении противник потерял, по данным на 12 августа, до 1610 военных, 32 танка, 23 бронетранспортёра.