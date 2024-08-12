Киев, 12 августа, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало проверку полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Алексея Зеленского, у которого нашли дорогостоящее жильё, сообщает портал «Следствие. Инфо».

Иван Шилов ИА REGNUM

«С целью установления соответствия уровня жизни сотрудника Службы безопасности Украины Зеленского Алексея имеющемуся у него и членов его семьи имуществу и полученным ими доходам национальное агентство в соответствии со статьей 51-4 закона Украины «О предотвращении коррупции» начало мониторинг образа жизни указанного субъекта декларирования», — говорится в официальном ответе агентства на запрос издания.

Ранее этот же портал опубликовал журналистское расследование, в котором сообщалось, что родственники полковника СБУ приобрели дорогостоящую недвижимость и автомобили на общую сумму 440 тыс. долларов (39 576 900 руб.).

В ответ на это украинская служба безопасности заявила, что данное имущество было куплено законно на задекларированные в Государственной налоговой службе средства.

12 августа сотрудники СБУ задержали украинского министра энергетики по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. долларов. За указанное вознаграждение чиновник пообещал руководству государственных предприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Донбасса.