Энергодар, Запорожская область, 12 августа, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Украинский боевой дрон, атаковавший градирню Запорожской АЭС, мог нести горючую жидкость, сообщил 12 августа журналистам директор станции Юрий Черничук.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«По скорости, с какой начался пожар, можно предположить, что там было что-то ещё — бутылки с бензином или напалмом, потому что очень быстро и на большой площади разгорелся пожар», — сказал он.

Черничук уточнил, что беспилотник залетел в градирню через верх и сдетонировал внутри. По его словам, внутри градирни есть изготовленные из пластика пароуловители, которые были основным источником горения.

«Сепарационные устройства полностью выгорели, строительные и несущие конструкции подвергались воздействию огня», — информировал директор Запорожской АЭС.

Как передавало ИА Регнум, вечером 11 августа город Энергодар подвергся атаке ВСУ, в связи с чем вспыхнул пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина позднее уточнила, что произошедшее никак не сказалось на работе АЭС.

На следующий день эксперты МАГАТЭ получили информацию о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен (охладительную башню) Запорожской АЭС. Кроме того, эксперты стали свидетелями сильного тёмного дыма, который шёл из северного района ЗАЭС после многочисленных взрывов, которые прозвучали вечером.

Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявлял, что удары украинских военных по городу, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), стали иметь системный характер.

Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой игнорирование западными странами ударов, которые наносятся ВСУ по ЗАЭС.