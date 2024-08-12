Москва, 12 августа, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Менее чем за год приложение VK Видео загрузили 20 млн раз. Об этом расскзаали в пресс-службе VK.

Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

«С момента официального запуска в сентябре 2023 года пользователи установили приложение VK Видео на мобильные устройства и Android TV 20 млн раз. Больше всего установок — 11 млн— пришлось на Android, Android TV — почти шесть, на iOS — три. Пик всех установок пришёлся на июль, когда приложение загрузили почти два миллиона раз», — рассказали в пресс-службе.

При этом за первую неделю августа этого года прирост аудитории standalone-приложения увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля, достигнув пика в 2,5 млн пользователей в сутки, включая как мобильные устройства, так и смарт-телевизоры.

Суммарное суточное время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило 5 млн часов. Наибольшая глубина смотрения приходится на Smart TV — 200 минут в день.

6 августа стало известно, что приложение VK видео возглавило списки самых скачиваемых в России на фоне проблем с работой YouTube. В тройке наиболее скачиваемых приложений в России в AppStore также оказались Rutube и TikTok, а в Google Play — «Дзен».