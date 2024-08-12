Курск, 12 августа, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Населённые пункты и райцентры, которые находятся в приграничных районах Курской области, опустели, 12 августа сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Населённые пункты, районные центры опустели. Они сейчас занимаются военными частями», — сказал Смирнов на оперативном совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Также он отметил, что власти региона не знают о судьбе двух тысяч человек, проживающих в 28 подконтрольных украинским боевикам населённых пунктах.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения Вооружённых сил России остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении по данным на 12 августа составили до 1610 человек.

Газета The Times написала, что атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского. Журналисты пояснили, что рискованность связана с тем, что это решение не поможет политику уйти от поражения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам.