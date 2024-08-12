Москва, 12 августа, 2024, 17:49 — ИА Регнум. На Земле началась мощная магнитная буря. Её сила достигла уровня G3, который считается высоким, следует из данных, опубликованных на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

McPHOTO/M. Gann/Global Look Press

Отмечается, что буря может стать причиной проблем в энергетических системах. Также могут наблюдаться проблемы в работах спутниковых и низкочастотной радионавигации.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН Владимир Кузнецов 11 мая рассказал, что на Земле впервые за последние 20 лет зафиксировали магнитную бурю пятого, высшего уровня. Таких сильных бурь не наблюдали на планете с 11 сентября 2005 года.

Степень возмущенности магнитного поля Земли на данный момент достигла уровня G3, что считается сильной бурей. Она, в свою очередь, может привести к проблемам в энергетических системах, в том числе ложным тревогам в предохранительных системах и «закипаниям» масляных трансформаторов, а также к перебоям в спутниковой и низкочастотной радионавигации и нарушениям в высокочастотной радиосвязи. Помимо этого жители средних широт смогут увидеть полярные сияния.