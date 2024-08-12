Москва, 12 августа, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (АРПКСН) класса «Борей» будут в строю ещё 40 лет, заявил главком Военно-морского флота (ВМФ) России Александр Моисеев.

Mil.ru ПЛ К-550 «Александр Невский» проекта 955 «Борей»

«Говоря о перспективах, связанных с подводным крейсером «Борей», — это ближайшие 30-40 лет служения нашему государству», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Моисеев назвал период службы атомных подводных лодок «несомненным», он отметил, что указанный срок является требованием, которое предъявляется к подобному оружию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» проходит заводские ходовые испытания. Это пятая атомная подводная лодка проекта 955А «Борей-А». Корабль построили на крупнейшем в России судостроительном комплексе «Севмаш».

Всего в ВМФ РФ в 2024 году поступит 12 надводных кораблей и четыре подводные лодки. Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что российскому флоту практически каждый месяц предаётся новое судно, при этом сейчас уровень импортозамещения при их строительстве составляет 100%, поэтому санкции не могут помешать их строительству и сдаче.

На судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске Ярославской области 29 июля спустили на воду скоростной ракетный катер «Молния». Данный катер будет нести службу в составе Военно-морского флота, обеспечивая безопасность российских рубежей.