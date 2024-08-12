Дублин, 12 августа, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Украинское руководство и глава киевского режима Владимир Зеленский пытаются убедить Запад в том, что ВС России наносит удары по Запорожской АЭС. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Владимир Зеленский

«Зеленский и его бредовая клика теперь пытаются нам сказать, что Россия бомбит сама себя, на единственном ядерном объекте, который она контролирует, когда она могла бы легко уничтожить те, которые не контролирует?» — написал Боуз в соцсети X (бывшая Twitter).

Он добавил, что попытки Зеленского обвинить Россию в данной ситуации являются «жалкими».

Как передавало ИА Регнум, вечером 11 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что город Энергодар подвергся атаке ВСУ, в связи с чем вспыхнул пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС, однако произошедшее никак не сказалось на работе АЭС.

12 августа эксперты МАГАТЭ получили информацию о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен (охладительную башню) Запорожской АЭС. Кроме того, эксперты стали свидетелями сильного тёмного дыма, который шёл из северного района ЗАЭС после многочисленных взрывов, которые прозвучали вечером.

В этот же день генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что удар беспилотника не отразился на ядерной безопасности Запорожской АЭС. Он добавил, что атаки увеличивают риск ядерной аварии.

12 августа директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина уточнила, что градирня Запорожской атомной электростанции выгорела изнутри после атаки беспилотников со стороны ВСУ.

По словам мэра Энергодара Эдуарда Сеновоза, удары ВСУ по городу, который является спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), стали иметь системный характер.

12 июля президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой игнорирование западными странами ударов, которые наносятся ВСУ по ЗАЭС.