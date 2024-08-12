Курск, 12 августа, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Попавший в плен украинский военный назвал затею ВСУ напасть на Курскую область бесцельной. Кадры с его словами 12 августа опубликовала ФСБ России.

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«Это всё фигня, эта вся затея», — сказал пленный, назвавшийся Русланом Полторацким.

По его словам, война между Украиной и Россией не нужна. Он также призвал украинских военных сложить оружие и разойтись.

По данным ФСБ, военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ был задержан при содействии местных жителей. Он рассказал, что при выполнении его группой задачи по оказанию огневой поддержки подразделениям ВСУ, вступившим в бой с ВС РФ в Курской области, он во время боя был брошен сослуживцами, попытался самостоятельно вернуться на территорию Украины и был задержан.

Он признался, что украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей Курской области за оказание сопротивления. Кроме того, при заходах в населённые пункты Курской области военнослужащие ВСУ занимались мародерством и забирали с собой всё, что могли унести.

Вооружённые силы Украины, по его словам, планировали дойти до Курска и Белгорода. Подготовка велась с 28 июля. Кроме того, как утверждает военнопленный, командир с позывным Стриж объяснил нападение на Курскую область «последней надеждой Украины».

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. С начала боёв на этом направлении противник потерял, по данным на 12 августа, до 1610 военных, 32 танка, 23 бронетранспортёра.