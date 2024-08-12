Москва, 12 августа, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Следственный комитет России предъявил экс-министру спорта Дагестана Магомеду Магомедову обвинение в убийстве и содействии терроризму. Заседание проходит в Басманном суде Москвы.

Саид Царнаев/РИА Новости Магомед Магомедов

«В суд доставлен Магомедов М. Г., обвиняемый по ч. 2 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности с использованием служебного положения), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом группой лиц), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере)», — передаёт ТАСС.

По данным издания, по этому делу также проходит бывший начальник управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбег Махачев. Ему предъявлено обвинение в растрате. Заседание суда по продлению меры пресечения обвиняемым прошло в закрытом режиме.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года экс-министр спорта Дагестана был задержан из-за подозрения в присвоении (или растрате) средств в особо крупном размере в период с 2012 по 2021 год. В связи с этим суд арестовал его и заключил под стражу.

В мае 2021 года Магомедов стал главой Кизилюрта, после того как занимал должность главы Гергебильского района. С 2012 по 2021 год он был министром физической культуры и спорта Дагестана.