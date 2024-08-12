Курск, 12 августа, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ открывали огонь по мирным жителям, эвакуировавшимся из Белогорского монастыря в Курской области, сообщила 12 августа официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Илья Питалев/РИА Новости

Сотрудники СК в рамках расследования фиксируют факты целенаправленного посягательства на жизнь мирных жителей и гражданские объекты со стороны ВСУ, отметила Петренко.

«Например, украинские военнослужащие открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате погиб один человек», — цитирует своего официального представителя пресс-служба СК.

Имели место и другие подобные удары со стороны ВСУ, в результате которых гибли и получали ранения мирные граждане, добавила Петренко.

Как передавало ИА Регнум, также официальный представитель СК рассказала, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Фигурантами уголовного дела о нападении на регион являются командиры двух бригад ВСУ.

Силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

В ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек, сообщил ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Власти пока не осведомлены о судьбе около двух тысяч человек, которые находятся во временно оккупированных населённых пунктах, сказал он. На приграничных территориях действуют диверсионные группы с российскими документами, отметил также Смирнов.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Оценка происходящему в приграничных областях будет дана позднее, отметил Путин.

С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил также президент. ВСУ несут огромные потери, но, очевидно, и дальше будут пытаться дестабилизировать ситуацию на границе, добавил Путин.