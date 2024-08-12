Минск, 12 августа, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии 9 августа сбили над Могилёвской областью 13 летевших с территории Украины беспилотников. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии республики полковник Андрей Богодель.

MOD Russia/Global Look Press

«Те события, которые произошли в нашем воздушном пространстве — 13 беспилотников, которые были сбиты непосредственно над Костюковичами, — это информационный посыл, который должен был показать Республику Беларусь в совсем неприглядном виде», — сказал он в интервью агентству «БелТА».

Эксперт добавил, что на Украине сделали несколько заявлений о том, что «никакие беспилотники не пролетали». Богодель отметил, что белорусские власти проинформировали о применении сил ПВО и уничтожении 13 беспилотников. По его словам, остальные беспилотники были сопровождены радиотехническими войсками Белоруссии и переданы российской стороне, которая потом уничтожила их уже непосредственно в районе Ярославской и Смоленской областей.

Как сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что вечером 9 августа над территорией России и Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. По словам Лукашенко, после нарушения армией Украины воздушного пространства в Костюковичском районе республики Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны были приведены в повышенную боевую готовность.

10 августа Лукашенко поручил усилить группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации.

В этот же день начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко заявил, что пролёт украинских беспилотников над территорией Белоруссии можно рассматривать как попытку вовлечь Минск в конфликт.