Курск, 12 августа, 2024, 16:33 — ИА Регнум. ВСУ в настоящее время контролируют 28 населённых пунктов Курской области, сообщил 12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Владимир Гердо/ТАСС

Ситуация в регионе сложная, заявил Смирнов в ходе совещания под руководством президента Владимира Путина.

«28 населённых пунктов находится как раз в этой (временно подконтрольной ВСУ. — Прим. ред.) зоне», — сказал врио губернатора.

Как передавало ИА Регнум, в ходе совещания Смирнов также сообщил, что в ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек. Власти пока не осведомлены о судьбе около двух тыс. человек, которые находятся во временно оккупированных населённых пунктах, сказал врио губернатора. На приграничных территориях действуют диверсионные группы с российскими документами, отметил также Смирнов.

Силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

В ходе совещания 12 августа президент потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Оценка происходящему в приграничных областях будет дана позднее, отметил Путин.

С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил также президент. ВСУ несут огромные потери, но, очевидно, и дальше будут пытаться дестабилизировать ситуацию на границе, добавил Путин.