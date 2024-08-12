Ново-Огарево, Московская область, 12 августа, 2024, 16:19 — ИА Регнум. На приграничных территориях Курской области действуют диверсионные группы с российскими документами. Об этом в ходе совещания президенту России Владимиру Путину доложил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Mihir Melwani

«Следим за случаями мародёрства. Конечно, есть опасность, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы», — отметил он, добавив, что на территории региона усиливают патрулирование.

Силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения Вооружённых сил России (ВС РФ) остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. По данным Минобороны России, потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

По информации временно исполняющего обязанности главы региона, в результате нападения ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, ранены — 121, в том числе 10 детей. Он проинформировал, что власти Курской области не знают о судьбе порядка 2 тысяч человек, которые могут находиться в 28 населённых пунктах под контролем ВСУ. Смирнов добавил, что эвакуации подлежат 180 тыс. жителей приграничных районов региона.