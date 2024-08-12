Москва, 12 августа, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили барражирующими боеприпасами «Ланцет» в приграничном районе Курской области украинскую бронемашину «Страйкер», сообщили 12 августа в Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Отмечается, что разведывательным подразделением группировки войск «Север» была выявлена колёсная боевая бронированная машина ВСУ «Страйкер» производства США.

«Обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили ВСУ в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. По данным на 12 августа с начала боёв на этом направлении противник потерял до 1610 военных, а также 32 танка, 23 бронетранспортёра и другую технику. В Белгородской, а также в Курской и Брянской областях ранее объявили режим контртеррористической операции из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ.

Ранее 12 августа российские военные уничтожили танк Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет».