Москва, 12 августа, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, находящийся под домашним арестом по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге, не знал, что его досрочно уволили в запас с воинской службы. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

Сергей Карпухин/ТАСС Иван Попов

«Нас никто не уведомлял», — передаёт слова адвоката ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Попов был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве. Суд отправил его под арест до 16 июля, обвинив в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые были приобретены для создания оборонительной линии в Запорожской области. Стоимость таких металлоконструкций оценивается в 130 млн рублей. Попов вину не признал.

15 июля суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о переводе генерал-майора под домашний арест, который установили до 11 октября. Экс-командующего освободили из-под стражи в зале суда и сняли с него наручники.

19 июля он обжаловал домашний арест в 235-м гарнизонном военном суде.

В правоохранительных органах установили, что генерал-лейтенант Олег Цоков в 2023 году перевёл на карту Попова свыше 1 млн рублей. Это стало основным доказательством в уголовном деле, возбуждённом в отношении Попова.

В 2023 году Иван Попов командовал 58-й общевойсковой армией. Ранее он был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.