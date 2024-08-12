Курск, 12 августа, 2024, 15:56 — ИА Регнум. В Курской области выкопали противотанковый ров протяжённостью 40 км, сообщил 12 августа временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в приграничных районах.

Кирилл Брага/РИА Новости

«Выкопали 40 км противотанкового рва из запланированных 46 км», — сказал Смирнов.

По словам врио главы области, работы по созданию рва находятся на завершающей стадии.

Как передавало ИА Регнум, на совещании Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с российской территории.

Кроме того, оценка происходящих событий в приграничных с Украиной областях должна быть дана в будущем, однако главной задачей сейчас является выполнение задач по вытеснению ВСУ с территории России.

Силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

По данным Смирнова, в результате нападения ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, ранены — 121, в том числе 10 детей. Он добавил, что власти Курской области не знают о судьбе порядка 2 тыс. человек, которые могут находиться в 28 населённых пунктах под контролем ВСУ. Смирнов добавил, что эвакуации подлежат 180 тыс. жителей приграничных районов региона.