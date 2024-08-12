Курск, 12 августа, 2024, 15:30 — ИА Регнум. ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе Курской области, сообщил 12 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

Fabian Sommer/Global Look Press

В результате атаки несколько человек пострадали, заявил Смирнов в ходе совещания о ситуации в приграничных регионах, которое прошло под руководством президента Владимира Путина.

«С утра выслали бригаду, с первого раза не получилось позавчера, бригаду «Россетей», восстановить электроснабжение в Беловском районе. (Бригада. — Прим. ред.) попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД, все живы, но отравление у сотрудников полиции и у главы сельского совета», — сказал врио губернатора.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

В ходе совещания 12 августа президент потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Оценка происходящему в приграничных областях будет дана позднее, отметил Путин.

С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил также президент. ВСУ несут огромные потери, но, очевидно, и дальше будут пытаться дестабилизировать ситуацию на границе, добавил Путин.

Часть украинских военных недовольна нападением ВСУ на Курскую область, заявил 9 августа заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер. ВСУ не хватает бойцов на фронте, и многие удивляются решению провести в такой ситуации нападение, отмечал он.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил формирования ВСУ атаковать Курскую область, пытаясь поднять моральный дух жителей Украины, отчаявшихся из-за провалов на фронте, заявлял в свою очередь экс-помощник главы минобороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.